God of War Ragnarok: come completare facilmente le sfide legate alle armi

Tra le opzioni di personalizzazione offerte da God of War Ragnarok troviamo quelle relative ai Gettoni Mod, particolari modificatori applicabili alle singole abilità di Kratos, a patto di averle utilizzate sufficientemente in battaglia. A tal proposito, questa guida vi svelerà il modo più semplice e immediato per completare ogni prova d’abilità.

Dopo aver fatto ritorno da Svartalfheim e aver visitato la Casa di Sindri, ai giocatori viene data la possibilità di scegliere una destinazione tra Alfheim (casa degli elfi nonché meta utile a procedere nella storia) e Niflheim. Optando per quest’ultimo regno si ottiene accesso ad alcuni luoghi specifici, tra cui un’utilissima area destinata al combattimento e studiata per allenarsi in totale libertà.



Interagendo col pilastro che svetta al centro dell’arena si può infatti prendere parte a uno scontro illimitato, durante il quale è impossibile cadere vittima dei nemici. Inutile dire che, potendo contare su salute infinita e ricariche accelerate, questo è il luogo perfetto per affinare le proprie abilità e, di conseguenza, completare le sfide relative alle armi in modo facile e veloce.

