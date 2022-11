God of War Ragnarok: come evitare spoiler su YouTube, siti e social network

Sappiamo che molti di voi stanno giocando a God of War Ragnarok in questi giorni, il rischio spoiler però è sempre dietro l'angolo, anche accidentalmente e senza volerlo capita purtroppo di imbattersi in video con anticipazioni o altri contenuti spoilerosi. Come fare per evitare gli spoiler di God of War Ragnarok?

Un suggerimento banale (per quanto utile) è quello di sospendere l'utilizzo dei social network e di piattaforme come YouTube ma alle volte questo non basta, su Facebook e Instagram potete nascondere e silenziare pagine, gruppi e contatti "a rischio" per un determinato periodo di tempo con l'obiettivo di ridurre i rischi mentre su YouTube purtroppo non ci sono veri e propri filtri che possano venirci in soccorso.

Noi vi suggeriamo di installare i plugin per bloccare gli spoiler su Chrome e Firefox, uno dei più utili è Spoiler Protection ma potete utilizzar anche Hide Spoilers per Firefox o Unspoiler per Google Chrome, questi plugin funzionano tutti allo stesso modo, vi basterà digitare una serie di parole chiave da "bannare" così non vedrete contenuti che riportano quelle keyword su siti web, YouTube, Facebook e altri social network. Oltre ai testi vengono oscurate anche le immagini degli articoli, le copertine e le miniature dei video, spesso vere e proprie portatrici di spoiler.

Infine vi spieghiamo come disattivare gli spoiler su PlayStation 5, la console Sony è ricolma di funzionalità social e proprio da queste è possibile beccarsi anticipazioni indesiderate, ma c'è un modo per nascondere gli spoiler e può tornarvi molto utile in casi come questo.