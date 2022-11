God of War Ragnarok: come funziona la trasmutazione dell'equipaggiamento

Come annunciato da Santa Monica Studio, In God of War Ragnarok è possibile trasmutare l'equipaggiamento, ma come funziona questa caratteristica e come fare per attivarla? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

E' importante specificare che la trasmutazione dell'equipaggiamento funziona con le armi e le armature principali di Kratos ma solo e unicamente dopo aver raggiunto il livello 9, una volta raggiunto questo livello potrete sperimentare con i vari elementi dell'equipaggiamento direttamente dal menu dedicato all'equipaggiamento. Adesso non vi resta che liberare la fantasia e "giocare" con i vari pezzi dell'equipaggiamento in base al vostro gusto estetico.

Gli sviluppatori hanno anche introdotto la funziona di equipaggiamento automatico, premendo L3 dalla scheda Armi o Armature potrete scegliere a quale statistica dare la priorità. L’equipaggiamento automatico equipaggia automaticamente il giocatore con oggetti di livello più alto e darà la preferenza alle statistiche selezionate in caso di parità del livello.

