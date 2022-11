God of War Ragnarok: come funziona l'upgrade da PS4 a PS5, è gratis o si paga?

God of War Ragnarok sta per arrivare (a proposito, avete letto la nostra recensione di God of War Ragnarok versione PS5) e per l'occasione sono in molti a chiedersi se il gioco abbia l'aggiornamento gratuito dalla versione PS4 all'edizione next-gen per PS5.

Purtroppo la risposta è no, l'aggiornamento non è gratis, come già annunciato da Sony nei mesi scorsi. Chiunque acquisterà God of War Ragnarok su PlayStation 4 potrà acquistare a parte l'upgrade sul PlayStation Store proprio come accade già da tempo con altri titoli first e terze party, il prezzo dell'aggiornamento è pari a 9.99 euro, con dieci euro potrete passare dalla versione PS4 a quella PS5 di God of War.

Va precisato che l'upgrade è valido esclusivamente per la versione standard del gioco (su disco o in versione digitale). Tutte le restanti edizioni del gioco, ovvero quelle dalla Digital Deluxe a salire, contengono entrambe le versioni di God of War Ragnarok e non hanno quindi bisogno di alcun aggiornamento. Chiaramente potete giocare a GOW Ragnarok PS4 anche su PS5 ma senza la grafica next-gen e senza alcun supporto per il controller DualSense.



A questo proposito, ecco come gira God of War Ragnarok su PlayStation 4, la nuova avventura di Kratos e Atreus è uno spettacolo visivo anche sulla console Sony di vecchia generazione.