God of War Ragnarok è come un gioco PC maxato: Digital Foundry loda grafica e performance

La stampa internazionale ha accolto God of War Ragnarok con una vera e propria standing ovation. Il nuovo lavoro di Santa Monica Studio, in arrivo sugli scaffali fisici e digitali di PS4 e PlayStation 5 mercoledì 9 novembre, ha collezionato una marea di Perfect Score e al momento vanta una media di 94 su Metacritic.

A stupire i giornalisti di tutto il mondo è stato anche e soprattutto il poderoso comparto tecnico, che nonostante la natura cross-gen è riuscito a lasciare tutti a bocca aperta, inclusa Digital Foundry. Gli esperti della redazione inglese sono rimasti particolarmente impressionati dalla versione PlayStation 5, che è stata accomunata ad "un porting per PC spinto la massimo con performance impeccabili".

God of War Ragnarok appare incredibilmente rifinito. I modelli e le animazioni dei personaggi (nati dal duro lavoro di performance capture) sono impeccabili, le luci sono state potenziate in maniera significativa rispetto al passato, mentre gli ambienti sono intricati e ricchi di dettagli. Trovare un asset ripetuto è un'impresa ardua: "Ragnarok è un gioco che si basa esclusivamente su asset creati su misura e progettati specificamente per ogni area del mondo di gioco", scrive John Linneman. "L'enorme volume di mesh e materiali unici presenti nel gioco è sbalorditivo".

Per gli schermi a 60hz, sono due le modalità grafiche: Qualità, che gira in 4K nativi e 30fps; Performance, che vede la risoluzione dinamica oscillare tra 1440p e 2160p (mediamente 1872p) con un framerate inchiodato a 60fps. Digital Foundry consiglia di giocare con la seconda modalità, dal momento che la perdita di fedeltà visiva è minima e, soprattutto, il framerate non scende mai al di sotto della soglia stabilita, neppure nelle scene più complicate. "È uno dei giochi a 60fps più stabili che io abbia mai visto su console", ha ammesso uno stupito Linneman.

Per scoprire altri dettagli sulle prodezze tecniche della versione PS5 di God of War Ragnarok, potete guardare il video approfondimento di Digital Foundry. Noi, invece, vi spighiamo che anche le versioni PS4 e PS4 Pro di God of War Ragnarok se la cavano alla grande.