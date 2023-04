God of War Ragnarok: come iniziare una partita in New Game Plus e cosa succede

Come promesso qualche mese fa, gli sviluppatori di Sony Santa Monica hanno introdotto il New Game Plus in God of War Ragnarok, così che tutti i possessori dell'esclusiva PlayStation possano mettersi alla prova con una seconda partita ancora più difficile e con tante novità.

Come iniziare il Nuovo Gioco+

Per iniziare una partita in New Game Plus occorre innanzitutto portare a termine la quest principale, poiché possono dare il via a questa seconda run solo ed esclusivamente i giocatori che hanno terminato la storia del gioco. Una volta soddisfatto questo requisito, potete recarvi nel menu principale di God of War Ragnarok e selezionare l'opzione "Nuovo Gioco+", dopodiché dovrete selezionare un qualsiasi salvataggio da utilizzare come riferimento: a questo punto, vi suggeriamo di non sovrascrivere i vostri dati e selezionare un nuovo slot per la vostra partita in New Game Plus, così da poter sfruttare i vecchi salvataggi per sbloccare i trofei o per completare eventuali attività secondarie che avete lasciato in sospeso. Scelto lo slot per il salvataggio, non resta altro da fare che selezionare un livello di difficoltà (che potrà poi essere modificato dalle impostazioni) e dare il via alla nuova partita.

Cosa cambia nel Nuovo Gioco+

Nel New Game Plus di God of War Ragnarok potrete conservare tutto l'argento, gli oggetti acquistati nel negozio di Lunda e i pezzi di equipaggiamento, quindi avrete sin dall'inizio il vostro set di corazze e tutte e tre le armi potenziate. Durante il NG+ potrete inoltre potenziare ulteriormente armi ed armature, il cui level cap non è più 9: è ora possibile recarsi dal fabbro per portare i vari oggetti dal livello 9 al 'Plus', così da renderli ancora più forti in battaglia. Chi vuole una sfida più difficile potrà inoltre aumentare il livello di difficoltà a 'Nessuna pietà' o 'Un vero God of War' per affrontare versioni più complesse dei boss, alcuni dei quali non solo saranno più tosti, ma disporranno anche di moveset modificati e bonus all'armatura. Per rendere ulteriormente più complesso il gioco, potrete attivare i Fardelli, speciali Incantesimi che comportano effetti negativi per Kratos.

Un'altra novità esclusiva del NG+ è l'arena di combattimenti di Niflheim, che è stata aggiornata con l'opzione per scegliere non solo se giocare come Kratos o Atreus, ma anche quale alleato avere al proprio fianco fra Freya, Brok, Sindri, Angrboda, Ingrid, Thor e Thrúd.

Avete già letto il nostro speciale sul finale di God of War Ragnarok?