God of War Ragnarok: come potenziare Il Leviatano, l'ascia di Kratos

In God of War Ragnarok è possibile maneggiare diversi tipi di armi, tra le quali però le Lame del Caos rappresentano forse quelle più iconiche e conosciute dal pubblico, poiché sono le stesse utilizzate dal protagonista in tutti i capitoli della trilogia originaria ambientata nella mitologia greca.

Mano a mano che procederete all'interno dell'avventura, la forza dei nemici che incontrerete diventerà sempre maggiore: per questo motivo dovrete mantenervi sempre in pari con il potenziamento delle armi di Kratos, in modo da aumentare il danno che esse infliggono e altre statistiche importanti - a proposito, ecco la lista completa di tutte le armi di God of War Ragnarok.

L'Ascia Leviatano è la prima arma a vostra disposizione dopo l'inizio di gioco: per potenziarla dovrete recuperare delle risorse rare e speciali chiamate Fiamme Ghiacciate. Quest'ultime possono essere trovate in tutti i nove regni del gioco, all'interno di forzieri oppure come ricompensa al termine di una missione. Non appena avrete per le mani uno di questi oggetti, vi basterà dirigervi presso una delle botteghe di Sindri e Brok per completare il potenziamento dell'Ascia Leviatano, previo pagamento della quantità di argento richiesto - cifra che aumenterà progressivamente ad ogni livello.

Naturalmente non solo L'Ascia Leviatano può essere migliorata: ecco quindi come fare per potenziare le Lame del Caos in God of War Ragnarok.