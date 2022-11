God of War Ragnarok: come potenziare le Lame del Caos

In God of War Ragnarok è possibile maneggiare diversi tipi di armi, tra le quali però le Lame del Caos rappresentano forse quelle più iconiche e conosciute dal pubblico, poiché sono le stesse utilizzate dal protagonista in tutti i capitoli della trilogia originaria ambientata nella mitologia greca.

Anche le Lame del Caos possono ricevere una serie di miglioramenti progressivi durante l’avventura - in un modo molto simile a quello che permette di potenziare l’Ascia Leviatano in God of War Ragnarok. Ogni livello acquisito permetterà alla vostra arma di aumentare le proprie statistiche generali, e risultare di conseguenza molto più efficace durante i numerosi combattimenti che dovrete affrontare nel gioco.

Per poter sbloccare ogni miglioramento delle Lame del Caos avrete bisogno di raccogliere delle risorse particolari e molto rare, chiamate Fiamme del Caos: in maniera del tutto analoga alle Fiamme Ghiacciate - loro controparti utilizzate nel potenziamento dell’Ascia Leviatano. Questi oggetti possono essere ottenuti in alcuni speciali forzieri durante l’avventura, oppure come ricompensa per il completamento di alcune missioni dedicate.

Dopo aver recuperato le risorse necessarie, dovrete dirigervi ad una delle botteghe di Sindri e Brok sparse all’interno dei nove regni di God of War Ragnarok, e acquistare il potenziamento desiderato spendendo la relativa quantità di argento, la quale crescerà progressivamente con l’aumentare dei livelli già sbloccati.

Oltre all'aspetto offensivo, è bene curarsi anche dell'equipaggiamento difensivo di Kratos: ecco quindi la guida ai migliori scudi di God of War Ragnarok.