God of War Ragnarok: come raggiungere il regno di Asgard

Come ormai ben saprete, in God of War Ragnarok è possibile finalmente andare alla scoperta di tutti e nove i regni della mitologia norrena, inclusi quelli che nel primo capitolo erano inaccessibili. Tra i luoghi esplorabili troviamo anche Asgard, il quale può essere visitato seguendo uno specifico passaggio nell'esclusiva Sony.

Prima di proseguire nella lettura, sappiate che quanto segue potrebbe svelare alcuni dettagli sulla trama principale di God of War Ragnarok e, di conseguenza, vi sconsigliamo di andare oltre se non volete alcun tipo di spoiler sulla componente narrativa del gioco Sony Santa Monica Studio.

Chi volesse partire verso Asgard, infatti, dovrà proseguire nella trama principale di God of War Ragnarok. Questo regno diviene disponibile quando si completa circa metà della quest principale e si giunge alla missione il cui nome è 'La Fuga'. Una volta completata l'esplorazione di Vanaheim, il duo di protagonisti faranno ritorno presso la dimora del nano Sindri e da lì partirà una nuova missione principale che vi condurrà direttamente ad Asgard. Nel corso della missione, Atreus avrà un diverbio con suo padre e andrà via dalla casa del fabbro per recarsi a Midgard. In questo luogo, il giovane protagonista si imbatterà nel duo formato da Huginn e Muninn, ovvero i due Corvi di Odino: questi guideranno Atreus fino ad Asgard e non dovrete quindi fare nulla di particolare per raggiungere il regno.

Va precisato che questo regno è ben diverso da tutti gli altri, poiché si tratta di un luogo la cui esplorazione è legata solo ed esclusivamente alla trama principale. In parole povere, non vi verrà concessa la possibilità di ritornare ad Asgard per esplorare il regno o raccogliere oggetti: a tal proposito, questo è l'unico regno nel quale non vi sono collezionabili ed è quindi inutile prestare troppa attenzione ad eventuali forzieri da aprire, corvi da eliminare o oggetti da raccogliere.

