God of War Ragnarok: come sbloccare il finale segreto

Proprio come viasto in God of War del 2018, anche God of War Ragnarok presenta un finale segreto, da sbloccare compiendo determinate azioni aggiuntive. In questa guida vi spiegheremo quali sono quei passaggi necessari a raggiungere gli effettivi titoli di coda del videogioco.

Sbloccare il vero finale dell’epopea norrena che vede protagonisti Kratos e Atreus è molto semplice, dato che vi basterà uscire vincitori dallo scontro conclusivo e completare la quest secondaria funerale vichingo, accessibile subito dopo aver portato a termine la trama del gioco. Ecco tutto ciò che bisogna fare una volta arrivati a quel punto:

Incontratevi e parlate con Lunda presso una qualsiasi delle postazioni di Sindri e Brok

presso una qualsiasi delle postazioni di e Recatevi a Svartalfheim e, più precisamente, alla taverna di Nidavellir

e, più precisamente, alla taverna di Ascoltate il dialogo che coinvolge Durlin , Lunda e Raeb , dopodiché interagite con Brok

, e , dopodiché interagite con Raggiungete la spiaggia dell’isola segnalata sulla mappa col nome di Sverdsand

In conclusione vi ricordiamo che uno dei modi per raggiungere l’isola è quello di sfruttare il macchinario che si trova nelle Terre Umide di Aurvangar, lo stesso col quale siete fuggiti dalle miniere insieme a Tyr.



A proposito di contenuti endgame, volete sapere dove si trovano le lapidi dei Berserker di God of War Ragnarok? Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire le posizioni di tutti i corvi d’Odino in God of War Ragnarok, indispensabili per ottenere alcune ricompense speciali.