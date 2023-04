God of War Ragnarok: come sbloccare le Monete d'Oro e gli Incantesimi del New Game Plus

L'aggiornamento gratuito che ha introdotto il New Game Plus in God of War Ragnarok è stato accompagnato da una corposa quantità di contenuti che permettono ai giocatori di rivivere l'avventura di Kratos con tante novità a livello di gameplay. Una di queste riguarda l'introduzione dei nuovi Incantesimi, scopriamo come sbloccarli tutti.

Nel New Game Plus di God of War Ragnarok sono infatti stati introdotti tantissimi nuovi Incantesimi che possono influenzare in vari modi il gameplay e soddisfare qualsiasi tipo di esigenza del giocatore. Per poter mettere le mani su questi nuovi pezzi d'equipaggiamento, occorre innanzitutto dare il via ad una partita nella modalità Nuovo Gioco+ e poi completare le prime fasi dell'avventura. Una volta sopravvissuti all'attacco da parte di Thor e raggiunta la casa di Brok e Sindri nel regno tra i regni, avrete libero accesso al negozio dei fratelli Huldra. È proprio qui che si possono acquistare gli Incantesimi standard e quelli introdotti con l'ultimo aggiornamento, il cui nome sta ad indicare le loro peculiarità.

I Fardelli sono Incantesimi che aggiungono un malus e servono quindi a coloro i quali vogliono aumentare il livello di sfida del New Game Plus. Le Incisioni, invece, non sono altro che i vantaggi che avete già scoperto su alcuni set di armature e che ora possono essere attivati sotto forma di Incantesimi da inserire nell'amuleto di Yggdrasil. Troviamo infine le Mostrine che, in maniera simile alle Incisioni, attivano i vantaggi visti su alcuni scudi.

Come noterete esplorando il negozio dei nani, per poter acquistare gli speciali Incantesimi dell'aggiornamento vi serviranno le Monete d'Oro, ma non temete. Si tratta infatti di una valuta speciale che non andrà recuperata in giro per il mondo di gioco, ma semplicemente verrà aggiunta al vostro inventario applicando potenziamenti a qualsiasi pezzo d'equipaggiamento che ha già raggiunto il Livello 9. Per ogni power-up, vi verrà data una Moneta d'Oro da investire negli Incantesimi.

Va infine precisato che una serie di nuovi Incantesimi non saranno disponibili nel negozio: stiamo parlando dei pezzi d'equipaggiamento che si potranno ottenere sconfiggendo le anime dei Berserker nel NG+. A differenza degli altri oggetti di questo tipo, quelli che si sbloccano con questi boss hanno esclusivamente lo scopo di aumentare le statistiche di Kratos, così da renderlo ancora più forte.

