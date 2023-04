God of War Ragnarok: come sbloccare tutte le nuove armature gratis del New Game Plus

Il New Game Plus di God of War Ragnarok si è fatto attendere, ma il suo arrivo è stato accompagnato da un'ondata di nuovi contenuti che si possono sbloccare nel corso della seconda run nel gioco Santa Monica Studio. A tal proposito, scopriamo come ottenere tutte le nuove armature di Kratos.

Armatura dell’Orso Nero

Si tratta della corazza che il Dio della Guerra indossa solo ed esclusivamente nelle primissime fasi dell'avventura. Per accontentare tutti i fan, gli sviluppatori hanno ora reso questo set disponibile anche nel resto del gioco e per ottenerlo non occorre fare altro che avviare una partita di God of War Ragnarok in New Game Plus, visto che Kratos lo indosserà automaticamente all'inizio del gioco. Se avete pezzi d'armatura al Livello 9, potrete modificarne l'estetica grazie alla presenza dell'Armatura dell'Orso Nero tra le possibili opzioni per la trasmogrificazione. La peculiarità di questo set consiste nella possibilità di colpire il nemico con una raffica di schegge di Bifrost dopo una schivata perfetta. Per quello che riguarda le statistiche, invece, si tratta di un set che potenzia Forza e Difesa.

Armatura Spartana

Per ottenere questa particolare armatura, occorre avviare una partita NG+ e poi far visita al negozio dei fratelli Huldra, dov'è disponibile all'acquisto per qualche pezzo d'argento. Questo set, che rende Kratos simile alla versione vista in una delle cutscene del gioco, ha l'obiettivo di rendere l'avventura ancora più difficile, poiché non ha statistiche ed è bloccata al Livello 1. Chi vuole utilizzare Kratos in questa versione senza alterare il livello di sfida, può applicare il suo aspetto a qualsiasi altra armatura di Livello 9 tramite la trasmogrificazione.

Armatura di Ares

Anche questa corazza può essere ottenuta in cambio di argento al negozio di Brok e Sindri (o Lunda). Chi ha giocato il precedente capitolo della serie, ricorderà che questo set è stato introdotto per la prima volta con il New Game Plus di God of War per PS4, ma questa volta è stata rinnovata nell'aspetto e modificata nei vantaggi. Indossando questa speciale armatura, Kratos ha una probabilità di trovare una pietra curativa ogni volta che manda un colpo a segno. In aggiunta, l'uso di pietre verdi fa sì che si ricarichi anche l'indicatore della Furia di Sparta.

Armatura di Zeus

Dall'aspetto simile all'Armatura di Ares, quella di Zeus si differenzia principalmente per via dei colori. Per aggiungere questo set alla vostra collezione, dovete terminare la storia in New Game Plus, visto che si tratta di una ricompensa per chi sconfigge la Regina delle Valchirie Gná e completa una manciata di Resti di Asgard, l'attività secondaria di fine gioco. L'effetto speciale della corazza dedicata al padre di Kratos è perfetto per chi ama il rischio: oltre ad aumentare i danni da mischia e runici, il set fa sì che il protagonista subisca più danni, aumentando la difficoltà.

Scudo Aspide Spartano

L'aggiornamento introduce anche un nuovo scudo per Kratos, il cui aspetto è ispirato a quelli utilizzati dai guerrieri di Sparta. Per ottenere questo pezzo d'equipaggiamento, dovete recarvi presso uno qualsiasi dei negozi dei fratelli Huldra e acquistarlo in cambio di argento. Una volta indossato, lo Scudo Aspide Spartano ha un duplice effetto: riduce la finestra di tempo entro la quale è possibile eseguire un parry, ma al tempo stesso attiva un potenziamento temporaneo al danno in caso di successo.

Nuove skin per le armature

Oltre ai nuovi set, l'update gratuito del New Game Plus di God of War Ragnarok aggiunge anche una serie di elementi cosmetici con i quali i giocatori possono alterare l'aspetto estetico delle corazze. Si tratta di 13 skin che propongono versioni rivisitate di alcuni dei set presenti già nel gioco. Tutti questi stili si possono acquistare da Brok e Sindri, ad eccezione della nuova versione della corazza del Berserker, che richiede l'eliminazione del Re Berserker in NG+.