God of War Ragnarok: come trovare tutti i tesori e le mappe del tesoro

God of War Ragnarok è ricco di oggetti nascosti che possono essere trovati esplorando a fondo il mondo di gioco (se volete saperne di più, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra guida a tutti i collezionabili di God of War Ragnarok).

Tra questi, figurano anche i dieci Tesori Sepolti: come dice il nome, si tratta di bottini pieni di risorse utili nascosti sottoterra, e che possono essere ritrovati solamente seguendo gli indizi riportati su altrettante mappe del tesoro. Quest'ultime sono costituite da un disegno che rappresenta la zona in cui può essere trovato il tesoro: in alcuni casi, tuttavia, si tratta di luoghi situati in regni diversi da quello in cui avete raccolto la mappa.



In generale, i Tesori Sepolti sono piuttosto difficili da trovare senza aiuto, dunque preparatevi a dedicare un po' di tempo alla loro raccolta e non fatevi spaventare dal backtracking che sarete costretti a fare.

Tesoro 1 - Dono Vichingo

La prima mappa può essere recuperata nel Lago dei Nove, e più precisamente a ovest del Forte dei Razziatori, vicino al Tempio di Tyr. Dopo averla trovata, dirigetevi verso il Nascondiglio dei Razziatori: il tesoro si trova davanti alle porte di metallo che sbarrano l'ingresso.

Tesoro 2 - Scomparsa di Dagestr

La mappa per questo tesoro è nascosta nel regno di Svartalfheim, nella zona chiamata Sverd Sands. Per prima cosa recatevi presso l'ingresso inferiore delle miniere, dopodiché sfruttate la lancia di Kratos per salire lungo la parete di roccia: troverete la mappa vicino ad un cadavere. Per trovare il tesoro, invece, dovrete tornare nel Lago dei Nove, nuovamente nella zona della Fortezza dei Razziatori. Partendo da qui, cercate una Torre del Regno, poi scendete: troverete il tesoro nascosto sotto la carcassa di un drago.

Tesoro 3 - Frutti dell'Industria

Anche questa mappa si trova nel regno di Svartalfheim: raggiungete l'area chiamata Alberich's Hollow e superate l'arena della boss fight, dopodiché noterete una catena utile per attivare una scorciatoia. La mappa si trova nelle vicinanze. Il tesoro può essere recuperato a sud di Nidavellir, nei pressi di Modvitnir's Rig: lo troverete sulla destra della spiaggia sulla quale arriverete con la barca.

Tesoro 4 - Trascinati a Riva

Recatevi appena a sud dell'Isola di Alberich a Svartalfheim, e raggiungete l'isolotto con forma semicircolare: troverete la mappa nei pressi dell'ingranaggio che può essere colpito con l'ascia e congelato. Per trovare il tesoro, dirigetevi a Spiaggia del Drago, in particolare la zona a sud dello scheletro gigante: esplorando l'area troverete facilmente il bottino.

Tesoro 5 - Gloria Mineraria

Risalite la città di Nidavellir fino in cima: utilizzando la vostra lancia vicino ad una specie di valvola per il vapore potrete aprirvi una strada per scalare la parete e trovare la mappa e un forziere. Per trovare il tesoro dovrete invece recarvi ad Applecore: scendete fino alla zona di scavo al centro dell'area, e noterete un piccolo fiume. Superatelo e troverete il bottino.

Tesoro 6 - Oro dell’Avvoltoio

Questa mappa si trova nel regno di Alfheim: la troverete all'interno del passaggio che collega l'area centrale con quella denominata Le Terre Aride, a sud dello Strond Gateway. Recatevi poi nella zona delle Terre Aride, e cercate un enorme scheletro di animale: al suo interno troverete il tesoro.

Tesoro 7 - Torre Dimenticata

Troverete la mappa a est della regione chiamata Sabbie Proibite, in una stanza che sembrerebbe essere una vecchia libreria. Per trovare il tesoro dovrete invece recarvi a nord dell'ingresso dei Barrows, dove troverete una torre: il bottino è sotterrato a sinistra della porta sbarrata.

Tesoro 8 - Sotto l'Arcobaleno

Recatevi al Giardino di Noatun, un'area opzionale nel regno di Vanaheim che si trova vicino alla regione del Delta del Fiume. Spostatevi fino all'estremità nord di questa zona e noterete un edificio nascosto nella foresta: lungo uno dei lati esterni troverete la mappa. A questo punto dovrete spostarvi alle Cascate della Dea, un luogo che si trova al termine del lungo fiume che attraversa il regno di Vanaheim: una volta attraccata la barca scalate la parete e raggiungete l’Altare di Vanir. Il tesoro in questione si trova sepolto vicino al bordo della scogliera.

Tesoro 9 - Dita del Gigante

Questa mappa si trova proprio all’interno dell’Altare di Vanir citato nel paragrafo precedente: potrete raccoglierla facilmente entrando nel cortile principale e controllando il muro lato nord. Per trovare il tesoro dovrete invece le Rovine sulla Scogliera, e controllare l’area compresa tra le rovine stesse e il Portale Mistico che si trova più a nord.

Tesoro 10 - Nascita di una Cicatrice

Anche in questo caso la ricerca si svolge nel regno di Vanaheim, ma solamente dopo aver completato la missione secondaria Ritorno del Fiume: questo vi permetterà di accedere ad aree precedentemente bloccate, tra cui la piccola isola che si trova nei pressi del tunnel che conduce alla Giungla. Attraccate sull’isolotto e troverete la mappa all’interno del relitto di una barca, verso nord.



Tornate a questo punto alla barca, e navigate fino al tunnel che porta alla regione delle Doline: nei pressi di quest’ultimo noterete le rovine di un edificio curvo e piegato, e lungo uno dei suoi lati potrete trovare il bottino.

Se volete conoscere altri segreti del gioco, ecco a voi i migliori 10 easter egg nascosti di God of War Ragnarok.