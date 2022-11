God of War Ragnarok: commentiamo la recensione senza fare neppure uno spoiler

Manca ancora qualche giorno all'uscita di God of War Ragnarok, fissata per mercoledì 9 novembre, ma il nostro Alessandro Bruni ha già avuto modo di impersonare Kratos e imbarcarsi nella nuova avventura di Santa Monica Studio. Le sue impressioni sono finite nella recensione di God of War Ragnarok, ma l'argomento non poteva ancora definirsi esaurito.

C'era ancora tanto, tantissimo di cui parlare, pertanto Alessandro è andato in onda sul canale Twitch di Everyeye in compagnia di Gabriele Laurino per sviscerare ogni singolo aspetto del monumentale God of War Ragnarok e rispondere alle principali domande della nostra fervente comunità. Ne è scaturita una chiacchierata di oltre due ore, che ha affrontato aspetti come l'incedere della storia, le aggiunte del sistema di combattimento, l'armamentario a disposizione di Kratos, il level design, la caratterizzazione del mondo di gioco e pure le (poche) criticità della produzione, senza fare nessuno spoiler sulla trama, che merita di essere gustata senza alcuna anticipazione.

Dunque, premete play e godetevi la replica senza esitare. Potete trovarla in apertura di notizia oppure dirigendovi sul canale YouTube di Everyeye on Demand. Prima di lasciarvi alla visione, però, vi ricordiamo ancora una volta che il lancio è fissato su PlayStation 4 e PS5 per mercoledì 9 novembre, e che sono previsti un totale di 36 trofei. Se avete tempo, godetevi anche la nostra video analisi della versione PS4 di God of War Ragnarok, che si comporta molto bene nonostante l'arretratezza dell'hardware, e l'approfondimento tecnico della sontuosa versione PS5 a cura di Digital Foundry.