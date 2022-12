God of War oltre il Ragnarok: la community sogna l'Armageddon cristiano!

Sullo sfondo delle discussioni intavolate sul finale di God of War Ragnarok, in tanti si chiedono quale potrebbe essere l'ambientazione più adatta per il prossimo capitolo di God of War. Dalla community di Reddit prende piede l'ipotesi dell'Armageddon biblico!

Il dibattito alimentato in questi giorni dai frequentatori del subreddit ufficiale di God of War sta producendo un caleidoscopio di teorie bizzarre, ipotesi fantasiose e 'idee creative' più o meno valide da sottoporre a Sony Santa Monica per dare un seguito alle gesta del Fantasma di Sparta.

C'è ad esempio chi, come il redditor OtherDreamer, sogna di far compiere a Kratos un viaggio nei luoghi più rappresentativi della cristianità: sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, in effetti, non mancano di certo gli spunti per una battaglia 'tra il sacro e il profano' da combattere sullo sfondo di un 'racconto mitologico' pieno di giganti, angeli caduti, demoni tentatori, miracoli e cataclismi d'ogni sorta, fino a culminare nell'Armageddon.

Già nel 2020, d'altronde, Cory Barlog riferì (forse non troppo) scherzosamente di un possibile avvicinamento di Kratos alla dimensione cristiana: un'ipotesi, quest'ultima, davvero molto remota per questioni che possiamo facilmente intuire, specie se pensiamo alle libertà prese dagli autori di Santa Monica nel riscrivere la mitologia norrena con God of War Ragnarok.