God of War Ragnarok compete con The Last of Us sull'accessibilità

God of War Ragnarok è probabilmente destinato a diventare uno dei migliori giochi disponibili sulle piattaforme PlayStation, ed il titolo di Sony Santa Monica vuole offrire il meglio non solo ludicamente parlando, ma anche sul fronte dell'accessibilità.

In una recente intervista, il director Eric Williams ha dichiarato che God of War Ragnarok vuole pareggiare quanto fatto da Naughty Dog con le opzioni di accessibilità offerte in The Last of Us Parte I e Parte II.

"Questa volta abbiamo approfondito l'accessibilità", spiega Williams in un'intervista a GamesRadar. "Abbiamo scalfito la superficie [con il primo gioco] quindi ci siamo detti: dobbiamo fare di meglio. Quindi non abbiamo pensato 'Ci vorranno un paio di tentativi per arrivare al livello di Naughty Dog'. No, li eguaglieremo su ogni aspetto, in questo momento, con questo gioco. Facciamo parte del sistema degli studi first party: dobbiamo indicare la strada. [Naughty Dog] ha mostrato la via e dobbiamo andare proprio dietro di loro. Questo spingerà più studi a farlo e più persone potranno giocare".

Williams ha anche raccontato la commovente storia di un ragazzo disabile che, pur avendo amato God of War 2018, è rimasto bloccato in una determinata area per svariate ore a causa della mancanza di adeguate opzioni di accessibilità da parte del gioco.

"C'è questa storia riguardo a God of War che mi ha spezzato il cuore. È stata la prima volta che ho sperimentato una cosa del genere. Questo ragazzo ci ha scritto una lettera, una lettera scritta a mano. Ha adorato il gioco. La prima pagina [della lettera] era semplicemente gioiosa, e poi arriva alla parte in cui dice di essere rimasto bloccato nel deserto per qualcosa come quattro ore. E mi chiedo cosa possa essere successo. Ma era sordo... ed è un puzzle audio. Mi ha distrutto, e mi sono detto che non l'avremmo mai rifatto.

Mi è sempre rimasto impresso, quindi quando finalmente abbiamo avuto la possibilità di superare quel limite, è stato fantastico poterlo fare. Perché è un bene per tutti. Non importa se hai una disabilità o meno, il titolo diventa più accessibile e quindi più persone possono giocarci".

In attesa del debutto fissato al 9 novembre su PS5 e PS4, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di God of War Ragnarok per le ultime novità sulla nuova avventura norrena di Kratos e Atreus.