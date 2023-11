God of War Ragnarok compie un anno: Sony celebra con un'infografica e un video sui bug

I festeggiamenti per il primo anniversario di God of War Ragnarok proseguono con il coinvolgimento di Sony Santa Monica: dalle pagine del PS Blog, il team californiano pubblica un video sui bug e glitch più esilaranti del processo di sviluppo e un'infografica con le statistiche della community.

Partiamo allora dal video per ripercorrere idealmente le tappe del lungo processo di sviluppo intrapreso da Sony Santa Monica per chiudere col botto la saga norrena di Kratos con God of War Ragnarok. Il Midgard Mishaps confezionato dalla sussidiaria dei PlayStation Studios raccoglie alcuni dei momenti più esilaranti dello sviluppo dell'odissea action con protagonisti Kratos e Atreus.

Ad accompagnare questo simpatico video troviamo l'infografica che fotografa l'incredibile successo commerciale di God of War Ragnarok con le statistiche dei giocatori che hanno esplorato i Nove Regni nel corso degli ultimi dodici mesi. Dai 732 milioni di nemici sconfitti agli 1,5 milioni di minuti trascorsi a coccolare Speki e Svanna, fino ai 35 milioni di Berserker abbattuti, i traguardi della community sono la perfetta cartina tornasole dell'incredibile coinvolgimento dei fan nell'odissea vissuta da Kratos e suo figlio Atreus.

Prima di lasciarvi all'infografica e al video con i bug e i glitch di GoW Ragnarok risolti da Sony Santa Monica prima di lanciare il loro capolavoro action su PS4 e PlayStation 5, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su God of War, somiglianze e differenze tra il mito greco e norreno.