God of War Ragnarok conquista l'Italia: Kratos batte FIFA 23 nelle vendite

Trattandosi di uno dei giochi più attesi di tutto il 2022, era lecito attendersi un lancio molto significativo per God of War Ragnarok in termini di vendite. Il nuovo kolossal di Santa Monica Studio è disponibile dal 9 novembre 2022 su PlayStation 5 e PS4, e si è già tolto le prime soddisfazioni commerciali.

Per quanto riguarda l'Europa, God of War Ragnarok è divenuto il capitolo della serie venduto più velocemente in UK, ed anche dalle classifiche di vendita italiane arrivano importanti conferme. Nella settimana compresa tra il 7 ed il 13 novembre 2022, l'ultima avventura norrena di Kratos ed Atreus ha conquistato la vetta del podio, occupando la prima posizione con la versione PS5 e la seconda con l'edizione PS4.

La nuova esclusiva Sony ha superato FIFA 23, storicamente uno dei titoli più gettonati dai giocatori del Bel Paese ogni anno, che scende al terzo posto. Di seguito ecco la Top 10 tenendo conto delle vendite non solo lato console, ma anche PC:

God of War Ragnarok (PS5) God of War Ragnarok (PS4) FIFA 23 (PS4) Call of Duty Modern Warfare II (PS4) Call of Duty Modern Warfare II (PS5) Football Manager 2023 (PC) Sonic Frontiers (Switch) Call of Duty Modern Warfare II (Xbox Series X/S) FIFA 23 (Switch) FIFA 23 (PS5)

Come prevedibile, la maggior parte della classifica italiana è occupata da FIFA 23 e COD Modern Warfare II, ma un buon risultato riesce comunque ad ottenerlo Sonic Frontiers in versione Nintendo Switch, piazzandosi in settima posizione. Il periodo 7-13 novembre è comunque appannaggio del Dio della Guerra, in attesa di scoprire come proseguiranno le vendite nelle prossime settimane.

Secondo un'insider, God of War Ragnarok avrebbe già venduto 3,5 milioni di copie, un dato raggiunto già pochissimi giorni dopo il lancio. Sony non ha ancora diffuso numeri ufficiali, ma alla luce dei primi risultati registrati non sarebbe una sorpresa se fosse riuscito ad andare già oltre tale cifra.