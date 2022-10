God of War Ragnarok: il contest regala un viaggio a Stoccolma, il gioco e tanti gadget

In vista del sempre più prossimo arrivo di God of War Ragnarok su PS4 e PlayStation 5, Sony Interactive Entertainment decide di lanciare una simpatica iniziativa social con tanto di viaggio premio a Stoccolma per una fortunata coppia di fan del Fantasma di Sparta.

Il contest di Sony s'accompagna all'hashtag #FACETHERAGNARÖK e vede gli appassionati intraprendere idealmente un viaggio epico nel mondo di God of War per prepararsi al Ragnarok completando un totale di 3 Quest speciali. I partecipanti avranno la possibilità di vincere un weekend per due a Stoccolma, alla scoperta della storia e della mitologia norrena. Ad ogni Quest è associato un premio a tema God of War.

Per avere accesso all'estrazione finale basterà completare una Quest, anche se i 'Segni Rossi' ottenuti superando ciascuna delle prove aumenterà le probabilità di venire estratti per il viaggio premio finale.

Quest 1 - dal 3 al 23 ottobre 2022

Condividi il tuo volto e diventa protagonista - Carica una foto del tuo viso con l'iconico segno rosso di Kratos e scegli 3 parole chiave fra quelle presenti per descrivere chi sei e scoprire se sei più simile a Kratos o ad Atreus. In palio ci sono delle copie di God of War Ragnarok Jotnar Edition e un DualSense limited edition God of War Ragnarok.

Quest 2 - dal 10 al 24 ottobre 2022

Parti per un viaggio epico - Inizia la tua avventura nel mondo di God of War e preparati ad affrontare un’esperienza intensa ed emozionante al fianco di Kratos, Atreus e un folto gruppo di personaggi diversi e indimenticabili. Gioca a God of War (2018), scatta una foto ingame del tuo primo incontro con Brok, il fabbro dalla pelle blu e caricala mentre è visibile la data dello scatto con Brok. In palio ci sono una T-shirt di God of War con Kratos e un cappellino regolabile con visiera God of War Ragnarok.

Quest 3 - dal 24 ottobre all'8 novembre 2022

Concludi la tua avventura - Accompagna Kratos e Atreus sino a Jothunheim e aiutali a esaudire l'ultimo desiderio di Faye. Gioca a God of War (2018) e termina la storia principale per conquistare il trofeo Ultimo Desiderio. Se si è già ottenuto questo trofeo in passato, basterà autenticarsi con il proprio ID PSN. In palio una copia di God of War: Ragnarök Collector’s Edition.

In calce alla notizia trovate il link con tutte le informazioni per partecipare al contest e vincere i ricchi premi messi in palio da Sony. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere lo speciale sul trailer di God of War Ragnarok con Thor e Odino.