God of War Ragnarok, Cory Barlog chiede ancora pazienza ai fan: quando arriveranno novità?

Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono imminente l'annuncio della data di lancio di God of War Ragnarok, eppure Cory Barlog, director di God of War (2018) nonché di God of War 2 pubblicato nel 2007 su PS2, ha chiesto ai fan di pazientare ancora un po' di tempo.

Non è chiaro se con questa richiesta Barlog stia implicitamente confermando che per ricevere novità sul gioco dovremo attendere ancora diverso tempo, ma il director ha chiesto ai giocatori di essere comprensivi nei confronti di chi lavora instancabilmente per confezionare dei prodotti che rimangano nel cuore degli appassionati. Sebbene non manchi la voglia di condividere informazioni sul progetto, Barlog non ha alcun diritto per svelare dettagli prima del tempo.

"Carissimi, se dipendesse da me condividerei tutte le informazioni nel momento in cui ne vengo a conoscenza. Ma non dipende da me. Quindi per favore, siate pazienti. Prometto che le cose saranno condivise non appena sarà possibile farlo. Creiamo giochi per voi. Possiamo creare giochi grazie a voi".

Sfumato il vociferato State of Play dedicato a God of War Ragnarok, non è ancora chiaro quando avremo un nuovo assaggio dell'action-adventure di Santa Monica e, soprattutto, quando scopriremo finalmente la data di lancio del titolo. Al momento sappiamo soltanto che God of War Ragnarok arriverà su PS5 e PS4 entro la fine di quest'anno.