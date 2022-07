God of War Ragnarok: Cory Barlog difende la data di uscita, il gameplay ad agosto?

Ormai lo sappiamo, God of War Ragnarok esce il 9 novembre su PS4 e PS5, una finestra di lancio insolita per i grandi blockbuster PlayStation, che raramente hanno visto la luce durante la stagione natalizia. E sui social non manca chi ha provato ad alzare polemiche sulla data in questione...

God of War Ragnarok esce troppo tardi, dicono alcuni giocatori, ma Cory Barlog spegne immediatamente le polemiche sottolineando come internamente si sia discusso molto sulla data di uscita e quella del 9 novembre è risultata essere la migliore opzione possibile per lo studio (così da evitare crunch e orari di lavoro estremi negli ultimi mesi di sviluppo), per la visibilità del progetto e per la community, con i giocatori che potranno dunque giocare l'avventura di Kratos e Atreus nel 2022 come promesso, senza alcun rinvio al 2023.

Nel frattempo emergono nuovi rumor (riportati anche da PlayStation LifeStyle) sul possibile periodo di presentazione del gameplay, secondo insider e leaker, Sony avrebbe in programma uno State of Play per il mese di agosto dedicato proprio al gameplay di God of War Ragnarok, al momento si tratta però solamente di supposizioni e non ci sono informazioni certe a riguardo da parte del publisher.

I preordini di God of War Ragnarok aprono il 15 luglio e in molti pensano che venerdì prossimo possa arrivare un nuovo teaser ma anche in questo caso si tratta solamente di speculazioni prive di conferme.