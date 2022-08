God of War Ragnarok: Cory Barlog tranquillizza tutti, non ci sarà nessun altro rinvio

God of War Ragnarok verrà rinviato al 2023? Il gioco non è pronto e la data di novembre serve solamente per tranquillizzare i giocatori, ma il gioco di Santa Monica subirà sicuramente un rinvio. E' quanto si legge su social e forum in queste ore, ma in realtà possiamo dormire sonni tranquilli.

Cory Barlog è intervenuto su Twitter per ribadire a tutti di stare assolutamente tranquilli e rilassati, la nuova avventura di Kratos e Atreus non verrà rinviata, non c'è alcun rinvio in programma e God of War Ragnarok uscirà il 9 novembre come annunciato, in formato fisico e digitale su PS4 e PS5.

Per Sony si tratta di una sfida importante in quanto il publisher raramente ha lanciato grandi giochi durante la stagione natalizia, con rarissime eccezioni come Gran Turismo 6 e The Last Guardian. Il mese di novembre è solitamente appannaggio dei giochi di terze parti, con i principali publisher (da EA a Ubisoft, passando per Activision) che si contendono le vendite natalizie con grandi blockbuster. Quest'anno però anche PlayStation sarà della partita con uno dei videogiochi più attesi dell'anno e c'è chi mormora il rinvio di alcuni giochi proprio per evitare la concorrenza di God of War, come già accaduto con Forspoken e Hogwarts Legacy.