God of War Ragnarok: che cos'è l'Amuleto di Yggdrasil?

Come ampiamente spiegato da Alessandro Bruni nella sua recensione di God of War Ragnarok, le fondamenta del gameplay sono rimaste immutate rispetto al capitolo del 2018, tuttavia i ragazzi di Santa Monica Studio hanno trovato il modo per ampliare le opportunità concesse ai videogiocatori in combattimento.

Le armi, ad esempio, oltre ad un incremento delle skill sbloccabili (alcune potenziabili con bonus aggiuntivi), hanno visto anche l'aggiunta di abilità distintive: il Leviatano può ricoprirsi di ghiaccio per incapacitare ulteriormente i nemici, mentre le Lame del Caos possono roteare per respingere i nemici a suon di poderosi attacchi infuocati. Ci sono poi la Modalità Impeto, che potenzia i poteri elementali delle armi, i Cimeli, che assegnano un'ampia gamma di magie, sortilegi ed evocazioni, e una nutrita selezione di scudi.

La novità più interessante è in ogni caso rappresentata dall'Amuleto di Yggdrasill, una reliquia leggendaria che consente di specializzare ulteriormente la "build" di Kratos. L'artefatto in questione può ospitare un massimo di nove Incantesimi, oggetti rinvenibili nel mondo di gioco in grado di offrire bonus statistici, capacità speciali e altri benefici. Associando tre Incantesimi provenienti dallo stesso regno (già che ci siete ripassate i nomi dei regni di God of War Ragnarok) è inoltre possibile sbloccare vantaggi aggiuntivi capaci di donare un ulteriore tocco distintivo alla build.

In sostanza, l'Amuleto di Yggdrasil può essere considerato come un altro importante strumento da sfruttare per assecondare e specializzare il proprio stile di gioco. Per maggiori informazioni sul gameplay, leggete la recensione di God of War Ragnarok.