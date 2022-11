God of War Ragnarok: che cos'è il Fimbulwinter?

God of War Ragnarok segna la conclusione della saga norrena di Kratos, pronto all'ultimo scontro contro gli dei Aesir al fianco di suo figlio Atreus. Il Ragnarok segna la fine di tutto con una grande battaglia finale tra le forze della luce e delle tenebre, a seguito di eventi catastrofici che sconvolgono il mondo.

Ma nella mitologia norrena, questo evento cruciale viene prima anticipato da un altro periodo, il Fimbulwinter: di che cosa si tratta? Noto anche come Fimbulvetr o Fimbulvinter, è ritenuto uno dei segni più importanti che preannunciano la fine del mondo scaturita dal Ragnarok. Secondo i miti, l'avvento del Fimbulwinter dà inizio ad un lungo periodo di freddo, un inverno apparentemente senza fine per tre anni, dove non ci sarà nessuna estate; in aggiunta, prima ci saranno ulteriori tre inverni in cui il mondo sarà teatro di altri grandi conflitti.

Il Ragnarok vero e proprio avrà inizio non appena i lupi Skoll e Hati (ecco chi sono i due lupi del trailer di God of War Ragnarok) avranno divorato rispettivamente il Sole e la Luna, concludendo il Fimbulwinter e dando quindi il via alla distruzione del mondo. Nel precedente God of War (occhio agli spoiler, non proseguite oltre con la lettura se ancora non avete finito il gioco del 2018) il Fimbulwinter viene citato proprio al termine dell'avventura principale, con Mimir che fa notare a Kratos ed Atreus come le loro imprese abbiano sconvolto lo scorrere del tempo, anticipando in maniera prematura l'inizio del lungo inverno e, di conseguenza, la venuta del Ragnarok.

Scopriremo come si concluderà la storia norrena del Fantasma di Sparta a partire dal 9 novembre 2022, quando il gioco sarà disponibile su PS5 e PS4. La nostra recensione di God of War Ragnarok vi illustra intanto tutti i motivi per cui si tratta di un'opera monumentale.