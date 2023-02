God of War Ragnarok: un cosplay di Freya mentre brandisce il Mjolnir di Thor

God of War Ragnarok è stato uno dei videogiochi di maggior clamore del 2022, con la seconda parte dell'avventura di Kratos e suo figlio Atreus in terra norrena che ha riscosso uno strabiliante successo. È tempo di fare ritorno a Midgard con questo cosplay della dea Freya di God of War Ragnarok.

In God of War del 2018 il viaggio di Kratos e Atreus è spesso accompagnato da Freya, regina delle Valchirie e madre di Baldur, il principale antagonista del primo capitolo della mitologia norrena. Si sposò con Odino per interrompere la guerra tra Aesir e Vanir, ma venne ingannata dal marito che voleva solamente carpire i segreti della magia Vanir.

Fu Freya a rendere immortale Baldur, che però da quel momento in poi fu incapace di provare ogni cosa. In God of War decide dunque di rimediare al suo antico errore, ma incombe nella furia di suo figlio. Quando Kratos uccide Baldur per salvare Freya, la dea norrena giura vendetta nei confronti dello spartano. A proposito, sapete che è Amazon Prime sta producendo una serie TV su God of War?

La cosplayer EzySummers è una perfetta Freya nell'interpretazione da lei condivisa su Instagram e che trovate in calce all'articolo. Su sfondo azzurro, la dea Freya brandisce il Mjolnir, il leggendario martello di Thor, per prepararsi alla vendetta in God of War Ragnarok.