God of War Ragnarok: data d'uscita annunciata a breve, nessuno State of Play in programma?

Jason Schreier ha parlato: secondo l'ex reporter di Kotaku e attuale collaboratore di Bloomberg, la data di uscita di God of War Ragnarok verrà annunciata a breve, ma probabilmente non nel corso di uno State of Play o di un PlayStation Showcase.

Schreier conferma quanto da lui detto nelle scorse settimane, God of War Ragnarok uscirà a novembre e non verrà rinviato al 2023, per quanto quella di novembre sia una finestra poco usuale per Sony, la compagnia sembra assolutamente decisa a voler rispettare la finestra di lancio fissata per quest'anno e dunque le avventure di Kratos e Atreus torneranno giusto in tempo per la stagione natalizia.

Il giornalista e insider però sottolinea di "non aver mai parlato di uno show" facendo intendere che l'annuncio della data di uscita potrebbe essere del tutto slegato da uno State of Play o da un PlayStation Showcase. Sony annuncerà la data con un post su PlayStation Blog o con un trailer pubblicato sul canale YouTube di PlayStation?

Difficile dirlo, certo per un colosso come God of War Ragnarok ci si aspetterebbe almeno uno State of Play dedicato ma Sony ha più volte dimostrato in questi mesi di voler cambiare il proprio approccio alla comunicazione. Secondo alcuni rumor i preordini di God of War Ragnarok apriranno il 30 giugno e più volte si è parlato di questa data come di quella giusta per un annuncio a tema God of War.