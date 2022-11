God of War Ragnarok e la data d'uscita: secondo i fan è legata alla mitologia nordica

In attesa di iniziare a giocare il nuovo God of War Ragnarok, gli appassionati di tutto il mondo stanno trascorrendo il tempo a studiare anche i più piccoli dettagli diffusi dagli sviluppatori per saperne di più sulla trama. A tal proposito, è spuntata fuori una teoria relativa proprio alla data d'uscita ufficiale.

Secondo una fan del gioco, i creatori dell'esclusiva PlayStation avrebbero scelto l'9 novembre 2022 in maniera tutt'altro che casuale. Pare infatti che in prossimità del lancio del titolo si verificherà un'eclissi lunare totale, nota anche come Luna di Sangue per via del fatto che assume un colore rosso acceso (come quello che si vede anche nel trailer di God of War Ragnarok pubblicato qualche settimana fa). Per la fan in questione, non può essere una coincidenza che il gioco esca proprio quando Sole, Luna e Terra andranno ad allinearsi, visto che secondo la mitologia norrena ciò accade quando Skoll e Hati, due lupi leggendari, riescono ad incontrarsi dopo un lungo inseguimento, dando infine inizio al Ragnarok. A dare credito alla teoria è il retweet del filmato da parte dell'account Twitter ufficiale di Sony Santa Monica, che si è limitata a commentare con alcune emoticon 'pensierose'.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare già la recensione di God of War Ragnarok ad opera di Alessandro Bruni.