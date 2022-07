God of War Ragnarok: data d'uscita e unboxing delle Collector's Edition, la live reaction!

Sony e Santa Monica Studio hanno finalmente rivelato la data d'uscita di God of War Ragnarok, attraverso un dettagliato post a sorpresa comparso sul PlayStation Blog che ha scatenato gli animi dei fan della serie.

Adesso sappiamo che la prossima avventura di Kratos ed Atreus arriverà il 9 novembre 2022, sia su PlayStation 5 che su PS4, e sarà accompagnata non solo dal gioco standard, ma anche da un paio di corpose Collector's Edition. Per l'occasione la redazione di Everyeye non poteva certo esimersi dal commentare l'importante evento, immortalando le reazioni del nostro Alessandro Bruni mentre guarda sia il trailer Padre e Figlio di God of War Ragnarok, sia l'unboxing delle due edizioni speciali dedicate al gioco, la Collector's Edition e la Jotnar Edition.

Grandi soddisfazioni non solo per aver finalmente scoperto non solo quando sarà possibile giocare il capitolo conclusivo dell'attuale saga norrena di Kratos, ma anche per i contenuti delle edizioni speciali, dove spicca in particolare la spettacolare e dettagliata replica del Mjolnir, l'iconico martello impugnato da Thor, oltre alla mappa di Yggdrasil in tessuto raffigurante i Nove Regni al completo.

Qual è stata la vostra reazione davanti ai contenuti delle Collector's Edition e del breve ma intenso trailer che ha comunicato il giorno in cui God of War Ragnarok farà il suo debutto sul mercato?