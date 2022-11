God of War Ragnarok: la day one patch è disponibile, quali sono le migliorie?

Santa Monica Studios ha pubblicato la patch 02.00 di God of War Ragnarok, di fatto si tratta della day one patch, ovvero l'aggiornamento più recente che i giocatori troveranno al momento del lancio del gioco previsto per il 9 novembre.

La patch pesa 700 MB e va a correggere e migliorare molti aspetti del gioco, nel lunghissimo changelog si parla di risoluzione di bug legati al combattimento, alle quest, al sistema di progressione e problemi grafici e tecnici con l'obiettivo di migliorare la stabilità generale.

Ci sono migliorie anche per quanto riguarda l'audio e le opzioni di accessibilità, oltre alla correzione di piccoli bug legati alla localizzazione in varie lingue tra cui arabo, russo, greco, italiano e giapponese. Gli sviluppatori hanno migliorato anche la compatibilità con il DualSense in relazione al feedback aptico mentre su PS4 vengono risolti bug legati ai caricamenti e ai salvataggi.

La patch 02.00 non aggiunge la modalità foto in God of War Ragnarok, la Photo Mode arriverà in un secondo momento successivo al lancio tramite aggiornamento gratuito, come confermato nei giorni scorsi da Sony Santa Monica. God of War Ragnarok è in dirittura di arrivo con uscita prevista per il 9 novembre, disponibile su PlayStation 4, PS4 PRO e PlayStation 5.