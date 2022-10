God of War Ragnarok: Day One patch già pronta per PS4, è piuttosto pesante

God of War è entrato in fase Gold da più di una settimana, tuttavia i ragazzi di Santa Monica Studio non hanno affatto smesso di lavorare alla loro nuova opera. In vista del lancio del 9 novembre, gli sviluppatori californiani hanno messo a punto una day one patch.

La Patch 1.01 di God of War Ragnarok è apparsa sui server del PlayStation Network lo scorso 10 ottobre ed è indirizzata in maniera specifica alla versione PS4 del gioco. Pesa 18,4 GB e, stando al changelog, non aggiunge nuovi contenuti o funzionalità, limitandosi ad applicare "vari bug e miglioramenti". Evidentemente, quest'aggiornamento raccoglie il frutto del lavoro di rifinitura che gli sviluppatori di Santa Monica Studio non sono riusciti a mandare in stampa con la fase Gold. L'update sarà incluso fin dal day one nel download dell'edizione digitale di God of War Ragnarok, ma dovrà essere scaricato a parte da tutti coloro che hanno optato per la versione fisica del gioco.

Il lancio della nuova avventura di Kratos, ribadiamo, è atteso per il 9 novembre anche su PlayStation 5. Non sono ancora stati rintracciati aggiornamenti specifici per next-gen, ma non ci stupiremmo affatto se apparisse anche una Day One patch per PS5 nelle settimane che ci separano dalla pubblicazione. Nell'attesa, potete godervi il trailer di God of War Ragnarok incentrato sul DualSense, che tra l'altro conferma il bundle con la console.