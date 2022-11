God of War Ragnarok ha una quest dedicata ad uno sviluppatore scomparso

Esplorando i nove regni della mitologia norrena di God of War Ragnarok, potreste aver notato la presenza di alcuni cuori verdi dipinti sulle rocce. Ebbene, sono legati ad una quest secondaria intitolata Across the Realms, che rappresenta un sentito tributo a Jake Snipes, uno sviluppatore di Santa Monica Studio venuto a mancare nel 2020.

Nata come un accorato omaggio al Gameplay Programmer scomparso nel pieno della lavorazione di God of War Ragnarok, la side-quest nasconde un profondo significato che affonda le radici nel forte legame tra Snipes e il Senior Gameplay Programmer Sam Handrick. I due erano legati sentimentalmente ed è stato proprio Handrick, ancora affranto per la perdita, a svelare la genesi della missione sul suo profilo Twitter personale.

"C'è una cosa molto speciale per me in God of War Ragnarok. L'ho proposta e il team l'ha trasformata in tutto ciò che ho sempre desiderato. Speravo di aspettare un altro po' di tempo prima di parlarne, ma voglio condividerlo adesso. È la ballata di Jari e Somr. Non è una missione della storia principale, bensì un "Favore" che potete scoprire, dunque sentitevi liberi di cercarlo da soli. Potreste aver notato questi cuori in giro per i regni. La loro storia è legata all'uomo che amavo più di ogni altra cosa. Ho incontrato Jake Snipes quando si è unito a Santa Monica Studio nel 2019. Abbiamo lavorato a God of War Ragnarok assieme, entrambi amavamo Carly Rae Jepsen e Death Note, e presto siamo diventati amici intimi. Non molto tempo dopo siamo diventati qualcosa di più. Jake era ed è la luce della mia vita".



I due sognavano di lasciare un simbolo del loro amore in God of War Ragnarok, il primo progetto che li ha visti lavorare fianco a fianco, nonché il gioco al quale devono la nascita del loro legame. Snipes pensava ad un cuore con le loro iniziali in rune nordiche, ma mentre il sogno continuava a covare, è purtroppo scomparso. Handrick ha spiegato che "Jake è morto nel 2020, a causa dell'epilessia".

Il loro sogno, alla fine, si è realizzato. Adesso il ricordo di Jake vive in God of War Ragnarok sotto forma di cuori verdi dipinti sulle rocce dei reami. Cercateli e vivete voi stessi la quest secondaria: anche se non è legata alla storia principale preferiamo non anticiparvi nulla, se non la presenza di "un fuoco che non smette mai di bruciare".