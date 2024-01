God of War Ragnarok, Demon's Soul, TLOU 2 e altre IP PlayStation su PC nel 2024?

A pochi giorni di distanza dal discusso debutto di The Last of Us Part 2 Remastered su PS5, si torna a parlare delle IP dei PlayStation Studios grazie ad un rumor che vorrebbe molte di esse in arrivo su PC nel 2024.

L'indiscrezione è partita questo weekend da 4Chan ed è subito rimbalzata su altri social come Reddit e X. Una persona anonima, che si è presentata come un dipendente di Nixxes (studio olandese specializzato in porting acquisito da Sony nel 2021), ha fatto i nomi di numerosi videogiochi PlayStation che a suo dire sarebbero destinati ad arrivare su PC nel corso del 2024. Nello specifico, ha menzionato The Last of Us Part II, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima e Demon's Souls.

A suo dire, Demon's Souls e Ghost of Tsushima starebbero impiegando così tanto tempo ad arrivare su PC a causa dell'inesperienza dei rispettivi team (Bluepoint Games e Sucker Punch, rispettivamente) nello sviluppo di produzioni per PC. Scorrendo il suo intervento si scopre inoltre che il porting di Marvel's Spider-Man 2 dovrebbe arrivare nel 2025 e che Sony starebbe valutando la possibilità di convertire anche giochi più vecchi, come InFamous Second Son.

Trattandosi di rumor di una fonte anonima, tra l'altro proveniente da un social che offre ben poche garanzie di autenticità come 4chan, vi consigliamo di frenare gli entusiasmi e di munirvi dell'opportuna cautela. D'altro canto, vista l'ormai conclamata predisposizione di Sony nei confronti del mercato PC, un fondo di verità potrebbe tranquillamente esserci. I dubbi, semmai, non sono sul "se", ma sul "quando": cinque giochi in un solo anno sono sicuramente tanti, dunque a nostro modo di vedere ll più grande punto interrogativo è sulle tempistiche.

Alcuni utenti, scherzosamente, hanno bollato il rumor come veritiero perché non cita Bloodborne... ormai la conversione più richiesta dall'utenza PlayStation non viene presa in considerazione neppure dai leaker!