God of War Ragnarok: le differenze con il kolossal di Barlog descritte dal nuovo Direttore

Come annunciato da Sony durante il PlayStation Showcase, God of War Ragnarok non sarà diretto da Cory Barlog; alla guida del kolossal per PS4 e PS5 ci sarà infatti Eric Williams, una figura chiave di Sony Santa Monica che ha contribuito allo sviluppo del combat system di tutti i God of War lanciati dal 2004 ad oggi.

Ebbene, in una delle sue prime interviste come Direttore di God of War Ragnarok, Williams ha spiegato ai microfoni di GameInformer in cosa differirà il suo progetto da quello di Cory Barlog, specie per quanto concerne la trama e il rapporto padre-figlio tra Kratos e Atreus.

Nel discutere dell'argomento, l'esponente di SIE Santa Monica spiega che "sfortunatamente, il mio matrimonio non ha funzionato e non ho figli. Ho lottato molto e mi sono chiesto come avrei potuto portare avanti God of War, ma per fortuna nel team abbiamo molte storie da cui attingere e da cui possiamo trarre ispirazione per raccontare una trama con protagonisti padri, madri e genitori. E così ho cominciato a guardare il tutto in un modo diverso, ho ripensato al God of War precedente e ho notato che si trattava di una storia con un solo giovane e tanti adulti".

Williams rimarca il concetto specificando come "a quel punto mi sono chiesto cosa avremmo potuto fare per ampliare quel racconto. C'erano ancora molte cose da chiarire e tante storie da sviluppare. Avevamo bisogno di offrire una prospettiva migliore sul personaggio di Atreus che sta diventando un giovane uomo, e quindi volevamo trovare dei modi per portare nella trama dei personaggi più vicini alla sua età, proprio in funzione della diversa prospettiva che possono fornire questo tipo di personaggi".

A voler dar retta a Williams, quindi, il nuovo approccio adottato da SIE Santa Monica per narrare gli eventi di God of War Ragnarok si concretizzerà in un'esperienza di gioco ancora più ricca e originale, in ragione del nuovo contesto offerto da un mondo virtuale popolato da personaggi più vicini (e non solo dal punto di vista "cronologico") ad Atreus. Nella speranza di ricevere al più presto delle nuove informazioni sulle differenze narrative e di gameplay con il God of War di Cory Barlog, vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine per ammirare il Reveal Trailer di God of War Ragnarok sottotitolato in italiano dalla redazione di Everyeye.