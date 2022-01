God of War Ragnarok: a quale dio corrisponde Atreus?

L’ultimo capitolo di God of War, ambientato nella mitologia norrena, introduce il personaggio di Atreus, il figlio di Kratos, il semidio iconico protagonista della serie, e di una donna appartenente alla stirpe dei giganti di nome Faye.

Prima di procedere vi ricordiamo che proseguendo con la lettura potreste incappare in importanti spoiler su God of War per PS4 e God of War Ragnarok, dunque vi consigliamo di fermarvi ora nel caso in cui non vogliate rovinarvi la sorpresa.

Esattamente come i suoi genitori, anche Atreus possiede una natura divina: non si tratta quindi di un ragazzino come tanti altri ma di un dio a tutti gli effetti. Nel corso della parte finale del gioco, infatti, si scopre che Atreus si sarebbe dovuto chiamare in un altro modo, secondo la volontà della madre: il nome designato era Loki, nella mitologia il dio norreno dell’inganno e della malvagità. Diventa quindi chiaro che il figlio di Kratos non sia altri che questa particolarissima figura mitologica.

In seguito a questa rivelazione è lecito aspettarsi un coinvolgimento ancora più importante di Atreus/Loki all'interno della narrativa del prossimo capitolo della serie in arrivo nel 2022: c'è in particolare grande curiosità nello scoprire quale sarà il suo ruolo nel Ragnarok ormai avviato e, soprattutto, sul finale della storia dato che God of War Ragnarok concluderà la saga norrena di Kratos.

