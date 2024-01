God of War Ragnarok, disponibile la patch 05.04: quali novità introduce?

A distanza di un mese dall’avvento del DLC gratis fondamentale di God of War Ragnarok Valhalla, Santa Monica Studio continua a lavorare nelle retrovie per migliorare l’esperienza videoludica pubblicata verso la fine del 2022. Il viaggio del Dio della guerra più amato dagli utenti continua, con tante migliorie da scoprire con l'ultima patch.

Nella giornata di ieri sono giunti diversi cambiamenti in-game, grazie all'aggiornamento 05.04 di God of War Ragnarok disponibile per tutti i giocatori. Nell’elenco delle novità apportate, oltre ai consueti riferimenti alla correzione di bug più o meno invalidanti, si annoverano anche correzioni attinenti alla stabilità generale del titolo, ad errori riscontrati dai giocatori con il New Game Plus e molto altro ancora.

Qui di seguito potete trovare l’elenco parziale delle migliorie introdotte da Santa Monica Studios con l’ultimo aggiornamento di God of War Ragnarok:

Corretto un problema per cui le spaccature non si chiudevano e bloccavano la progressione dopo molte ore di gioco.

Corretto un problema che impediva di sbloccare con successo il Rönd della Purificazione.

Risolto un problema riguardante l’apparizione delle pietre della salute in modo erroneo.

Corretto un problema che impediva di offrire Bare Force

Corretto un problema sull’errato aggiornamento di Pride of the Frost

Migliorati i gettoni di rilancio per non presentare le precedenti opzioni runiche nei forzieri dei Glifi Runici

Tre opportunità di fardello per tentativo possono ora essere garantite se il giocatore ha uno slot glifo di fardello aperto quando arriva al Labirinto

Varie regolazioni del bilanciamento dei glifi e dei combattimenti

Corretto un problema per cui il forziere degli oggetti perduti rimaneva aperto dopo il ritorno alla partita base, impedendo l'acquisizione degli sblocchi del completamento del Valhalla.

Risolto un problema per cui Kratos poteva cadere attraverso il mondo quando interagiva con una spaccatura

Corretto un crash che causava l’arresto anomalo del gioco in determinate situazioni

È stato risolto un problema per cui una parte della storia di Mimir e Sigrun veniva saltata.

Varie altre piccole correzioni di stabilità.

Di cambiamenti apportati dal team di sviluppo ve ne sono diversi, e ognuno di essi contribuisce alla miglioria di un titolo che ha entusiasmato la community dell'ecosistema videoludico targato Sony. Se avete già preso parte all'avventura confezionata da Santa Monica e volete conoscere le nostre opinioni in merito, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo dedicato al finale di God of War Ragnarok, con le sue storie concluse e le vicende sospese.