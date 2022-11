God of War Ragnarok: la divina colonna sonora raccontata dal compositore Bear McCreary

Tra gli aspetti più importanti delle produzioni videoludiche con forte ispirazione cinematografica c'è sicuramente la colonna sonora. Quella di God of War Ragnarok è riuscita ad esaltare i momenti topici della nuova avventura di Kratos e Atreus, e ci viene raccontata nell'ultimo filmato dedicato all'esclusiva PlayStation.

Grazie al nuovo video pubblicato da Sony, intitolato "The Gods of Score", ci rechiamo a Jötunheim, la terra dei giganti, per l'episodio 6 della serie God of War Ragnarök Behind the Scenes. Questo nuovo appuntamento esplora la musica e il sound design di God of War Ragnarök, e ci accompagna con le parole del compositore Bear McCreary. Tra composizioni completamente originali ed altre che riecheggiano il passato della storica saga Sony, la colonna sonora di Ragnarök è riuscita ad amplificare le emozioni trasmesse dalle scene più impattanti dell'action-adventure.

Come viene segnalato dalla voce amica di Mimir all'inizio del filmato, il contenuto include del materiale video spoiler riguardante God of War Ragnarok e alcuni dei suoi importanti risvolti narrativi. Il consiglio, dunque, è quello di rimandare la visione in caso non abbiate ancora concluso la vostra personale avventura.

God of War Ragnarök ha ottenuto un successo straripante anche in Italia, dove ha superato anche FIFA 23 nella classifica software. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di God of War Ragnarök.