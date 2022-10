God of War Ragnarok diviso in due giochi? Santa Monica ci ha seriamente pensato

A meno di un mese dal lancio di God of War Ragnarok, apprendiamo che la nuova avventura di Kratos in terra norrena ha seriamente rischiato di essere spezzettata in due differenti giochi.

A rivelarlo sono stati gli stessi ragazzi di Santa Monica Studio nel primo episodio della serie Dietro le Quinte dedicata a God of War Ragnarok, pubblicato proprio quest'oggi per alimentare l'hype in vista della pubblicazione prevista per il 9 novembre su PS4 e PlayStation 5.

Ammettetelo, siete rimasti stupiti anche voi quando avete scoperto che God of War Ragnarok concluderà la saga norrena di Kratos, dal momento che, anche alla luce della storia passata della saga, tutti davano per scontata una trilogia. Nel video Dietro le Quinte di oggi 18 ottobre, il Lead Writer Rich Gaubery ha confessato che Santa Monica Studio ha discusso a lungo sull'argomento, anche perché con l'avanzare dello sviluppo God of War Ragnarok è diventato più grosso di quanto inizialmente pianificato, dunque i suoi contenuti avrebbero potuto tranquillamente essere spalmati in due giochi.

"C'erano vantaggi e svantaggi per ognuno dei due approcci", ha ammesso Gaubery. Alla fine il team si è affidato al giudizio di Cory Barlog, qui in veste di Producer dopo aver servito come Game Director per il capitolo del 2018. Barlog ha scelto di concludere la saga con il secondo episodio per d diversi otivi: primo, perché la produzione di giochi come questi è molto lunga e una trilogia avrebbe significato concludere la storia anche quindici anni dopo l'inizio dei lavori sul primo capitolo secondo, l'interprete di Atreus sta crescendo e la sua voce sta cambiando, un aspetto che ha già influenzato la lavorazione di Ragnarok e che sarebbe stato ancor più difficile da gestire in futuro.

A proposito, lo sapete che ci stiamo già giocando? Ecco data e ora di pubblicazione della nostra recensione di God of War Ragnarok.