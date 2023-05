God of War Ragnarok: DLC o nuovo gioco in sviluppo? Santa Monica cerca esperti di GOW

Nonostante Sony Santa Monica abbia più volte riferito che God of War Ragnarok avrebbe chiuso la saga norrena, ciò non significa che l'iconica IP PlayStation sia giunta al termine. Un ulteriore indizio in tal senso ce lo fornisce proprio il team di Santa Monica con l'ultima tornata di assunzioni.

Tra i nuovi annunci di lavoro pubblicato dai curatori del sito ufficiale di Sony Santa Monica sono infatti spuntate le schede per la ricerca di talenti desiderosi di assumere il ruolo di Senior Combat Designer. Tra le qualifiche richieste in maniera specifica a coloro che vorranno candidarsi per entrare a far parte della sussidiaria dei PlayStation Studios, Santa Monica cita testualmente una "profonda conoscenza di God of War (2018) e God of War Ragnarok (2022)".

Come facilmente prevedibile, l'ultima tornata di assunzioni di Sony Santa Monica sta già alimentando un acceso dibattito sui social, con la community che guarda con estremo interesse al futuro di God of War e al possibile sviluppo di un nuovo capitolo della saga di Kratos o, perché no, di un'espansione di God of War Ragnarok.

E voi, quale futuro vorreste per la saga action di Sony? Preferireste rimanere nelle atmosfere norrene di GOW Ragnarok con una ricca espansione o 'guardare oltre' e immergervi in una dimensione completamente inedita per la saga? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di leggere il nostro approfondimento su somiglianze e differenze tra mito greco e norreno di God of War.