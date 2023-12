God of War Ragnarok: il DLC gratis Valhalla esce anche su PS4?

Fra i tanti annunci che Sony ha fatto in occasione della serata dei The Game Awards 2023 troviamo anche quello di God of War Ragnarok Valhalla, un'espansione gratuita che arriverà tra pochissimi giorni. Ma sarà disponibile su tutte le piattaforme?

La risposta è affermativa, poiché Sony PlayStation ha confermato ufficialmente sul suo blog che l'aggiornamento sarà completamente gratis e potrà essere scaricato sia da chi possiede God of War Ragnarok in versione PlayStation 4 che da chi è in possesso dell'esclusiva Sony Santa Monica sulla console di ultima generazione, PS5.

Si tratta di un'ottima notizia, poiché questa scelta del colosso nipponico fa sì che tutti i giocatori possano godersi questa nuova e particolare avventura di Kratos a tinte roguelike, durante la quale dovrà affrontare all'interno di una serie di arene gruppi di nemici sempre più pericolosi.

In attesa di potervi raccontare di più su questo contenuto, vi ricordiamo che la sua uscita è fissata al prossimo martedì 12 dicembre 2023 sul PlayStation Store. Al momento non è chiaro se si tratterà di una patch o di un DLC che andrà manualmente riscattato nel negozio digitale.

