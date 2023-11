God of War Ragnarok: il DLC della storia esiste, verrà annunciato entro fine anno?

La testata spagnola AreaJugones riferisce di aver saputo dalle sue fonti dell'esistenza di un DLC di God of War Ragnarok, effettivamente in fase di sviluppo da tempo negli studi di Sony Santa Monica.

Effettivamente vari insider hanno più volte dichiarato che un DLC di God of War Ragnarok è in sviluppo, non è chiaro però se si parli di una sorta di progetto parallelo più piccolo (come ad esempio Marvel's Spider-Man Miles Morales o Uncharted L'Eredità Perduta) o di un nuovo contenuto per il gioco originale, come nel caso di Burning Shores per Horizon Forbidden West ad esempio.

AreaJugones non scioglie questo nodo ma aggiunge un tassello in più, confermando che l'annuncio è previsto "entro i prossimi due mesi" e quindi entro la fine dell'anno. Aguzzando la fantasia si potrebbe pensare ad annuncio del DLC ai The Game Awards del 7 dicembre, Sony ha sempre tenuto in buona considerazione lo show di Geoff e chissà che non abbia previsto il reveal dell'espansione di GOW Ragnarok proprio ai TGA.

Al momento in ogni caso tutto tace dalle fonti ufficiali e quanto riportato deve essere preso come un rumor, sicuramente affidabile considerando la reputazione della testata spagnola, ma in ogni caso resta una voca non ancora confermata.