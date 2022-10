God of War Ragnarok tra doppiaggio e pandemia: le difficoltà di Santa Monica Studio

Con l'uscita ormai sempre più vicina, Sony e Santa Monica Studio alimentano ancora di più le attese dei fan tramite una serie di video dietro le quinte di God of War Ragnarok, volte a svelare numerosi dettagli e retroscena sullo sviluppo del nuovo capitolo della serie.

Tra gli argomenti trattati nel primo video c'è spazio anche per il lavoro relativo al doppiaggio, che in alcuni momenti si è rivelato più insidioso del previsto da gestire per lo studio californiano, in particolare per quanto riguarda Atreus interpretato in lingua originale dal giovane Sunny Suljic. Gli autori spiegano che, a causa della pandemia di Covid-19, i lavori relativi al doppiaggio hanno inevitabilmente richiesto molto più tempo del previsto per essere completati, e nel mentre la voce di Suljic si è sviluppata a tal punto da allontanarsi considerevolmente da quella richiesta per il figlio di Kratos.

"Sunny, l'interprete di Atreus, è un adolescente, è la sua voce è cambiata drasticamente attraverso gli anni di sviluppo richiesti per il gioco", spiega Jodie Kupsco, supervising dialogue designer di God of War Ragnarok, che prosegue: "Abbiamo dovuto ritoccare la sua performance per trasmettere la sensazione che sia stata registrata in un breve lasso di tempo".

Anche Ariel Angelotti, senior producer dell'opera, rivela altri dettagli sulle difficoltà relative al doppiaggio causate dalla pandemia, specificando come gli sviluppatori non hanno mai ritoccato la storia e le cinematiche del gioco previste, e che quindi è stato necessario elaborare alcune strategie lavorative per evitare il rischio di ulteriori posticipi. Angelotti rivela quindi che alcuni interpreti, compreso il cast principale, hanno prestato la propria voce a diversi personaggi minori presenti nell'avventura: ciò si è reso necessario per "evitare situazioni in cui fin troppe persone erano sul set ogni giorno", rispettando in questo modo le norme anti-Covid stabilite.

In attesa del prossimo video dietro le quinte, vi ricordiamo che God of War Ragnarok è arrivato in redazione e ci stiamo già giocando in vista della prossima anteprima e, soprattutto, della recensione.