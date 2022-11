God of War Ragnarok: un easter egg omaggia The Last of Us Parte II

God of War Ragnarok è disponibile soltanto da poche ore ma i giocatori sono già riusciti a scovare un particolare easter egg nascosto all'interno del gioco, con cui i ragazzi di Sony Santa Monica hanno deciso di omaggiare The Last of Us Parte II di Naughty Dog.

Che fra gli studi Sony ci sia un grande rispetto reciproco è cosa nota, e l'easter egg di God of War Ragnarok non fa altro che rafforzare il rapporto di stima fra gli sviluppatori di Sony. Come potete osservare tramite il post reddit che vi abbiamo riportato più in basso, all'interno dell'ultima fatica di Santa Monica è possibile imbattersi in un libro molto particolare, che già dal disegno presente in copertina farà sussultare i fan di The Last of Us: si tratta dello stesso tatuaggio che Ellie porta sul braccio nel secondo capitolo della serie Naughty Dog.

Consultando il libro, scopriamo che questo fa parte dei Poemi di Kvasir, rinvenuti all'interno delle varie zone del gioco. Questo, in particolare, si intitola "We Who Remain, The Second", un chiaro riferimento al gioco Naughty Dog. Leggendo le parole della poesia contenuta all'interno è impossibile non notare ulteriori riferimenti a The Last of Us, specialmente quando si parla di un "padre" e di una "figlia surrogata".

Nel frattempo, è stato segnalato che diverse Collector's Edition di God of War Ragnarok non presentano il gioco all'interno.