God of War Ragnarok: tutti gli easter egg e i segreti nascosti

Sappiamo bene che God of War Ragnarok è appena uscito ma i giocatori hanno già scoperto tanti easter egg e piccoli segreti e riferimenti nascosti. Se non volete anticipazioni e volete scoprirli da soli, non proseguite oltre dal momento che quanto riportato di seguito contiene ovviamente spoiler su Ragnarok.

Un primo easter egg riguarda Horizon, uno dei libri presenti in God of War Ragnarok presenta infatti una copertina con il celebre triangolo ormai adottato come logo e icona del gioco di Guerrilla, oltre ad una descrizione che rimanda proprio al mondo di Horizon Zero Dawn e Forbidden West.

Il secondo riferimento riguarda Death Stranding e più precisamente l'easter egg è nascosto in una nota di uno dei poemi di Kvasir: "A Kvasir work of brilliance that, if misunderstood, proves the ignorance of the reader."

In God of War Ragnarok è presente anche un easter egg di The Last of Us, sempre uno dei poemi di Kvasir presenta in copertina un celebre tatuaggio di Ellie, inoltre il titolo del poema in questione è We Who Remain The Second, un chiaro rimando a The Last of Us, così come altre righe di testo all'interno del volume fanno riferimento ad un padre e una figlia "surrogata".

Infine, PlayStation LifeStyle segnala una sequenza dell'Endgame che permetterà di viaggiare verso Jotunheim, esplorando la zona troveremo Fenrir bisognoso di attenzioni e per l'occasione potremo fare i grattini al cucciolo (si fa per dire) riprendendo un celebre meme diventato popolare negli ultimi anni. Questa mossa avrà ripercussioni anche sul vero finale di God of War Ragnarok, ma non vogliamo andare oltre per non rovinarvi la sorpresa.