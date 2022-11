God of War Ragnarok su EDGE: la recensione con voto 6/10 è un fake - Aggiornata

Aggiornamento: no, EDGE non ha dato 6/10 a God of War Ragnarok, la notizia si è diffusa rapidamente dalle pagine di ResetERA ma si tratta di un fake, i voti del nuovo numero di EDGE non sono ancora usciti, l'utente artefice di questa fake news è stato bannato a vita. Segue notizia originale.

God of War Ragnarok ha raggiunto una media di 94 su Metacritic, la stessa registrata anche dal suo predecessore del 2018. Ma c'è anche chi non è rimasto particolarmente colpito dall'ultima avventura con protagonisti Kratos ed Atreus. Approfittando dell'attenzione attorno ai voti della nuova esclusiva Sony, qualcuno ha deciso di "leakare" voto e recensione delle prestigiosa rivista cartacea inglese EDGE, giocando sul fatto che spesso i voti di questa rivista sono tarati al ribasso e finiscono per scatenare numerose discussioni sul web.



Usando resettera come cassa di risonanza, essendo quel forum di videogiochi frequentato da normali utenti, ma anche moltissimi addetti ai lavori, l'utente in questione ha riportato un presunto 6 assegnato a God of War Ragnarok, un voto che ovviamente avrebbe sollevato enormi polemiche.



Prima che Edge smentisse voto e recensione (di cui attualmente non si sa ancora nulla) la notizia si è diffusa sui siti ed i forum di tutto il mondo, anche per l'enorme polverone creatosi nelle varie community.



