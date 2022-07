God of War Ragnarok: tutte le edizioni PS4 e PS5, preordini, immagini e contenuti

Dopo una lunga attesa e voci di corridoio senza sosta, finalmente è stata annunciata la data d'uscita di God of War Ragnarok: le avventure norrene di Kratos ed Atreus proseguiranno il 9 novembre 2022, sia su PlayStation 5 che su PS4.

Parlando a proposito delle versioni del gioco, tramite il PlayStation Blog scopriamo ora tutti i dettagli sulle Collector's Edition di God of War Ragnarok, che si aggiungono alla classica edizione standard fisica e digitale contenente solo il gioco base.



Da tenere inoltre presente che acquistando il titolo firmato Santa Monica Studio prima del lancio si avrà accesso all'Armatura Cumulo di Neve per Kratos e la Tunica Cumulo di Neve per Atreus. Ecco di seguito i contenuti delle varie edizioni speciali del nuovo God of War. Vi ricordiamo inoltre che l'upgrade di God of War Ragnarok da PS4 a PS5 è a pagamento, il costo è fissato a 10 dollari, presumibilmente 9,99 euro in Europa.



Nota bene - al momento i prezzi devono ancora essere definiti

Digital Deluxe Edition

Gioco completo God of War Ragnarok su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Armatura Vallescura di Kratos

Abito Vallescura di Atreus (elemento cosmetico)

Impugnature Lame Vallescura per le Lame del Caos

Manico ascia Vallescura per il Leviatano

Colonna sonora digitale ufficiale di God of War Ragnarok

Mini artbook digitale di Dark Horse

Set avatar

Tema PlayStation 4

Collector's Edition

Codice promozionale per il gioco completo God of War Ragnarok per PS4 e PS5.

Custodia Steelbook senza disco, raffigurante le rappresentazioni dell’Orso e del Lupo.

Due statuette gemelli Vanir di 5 cm, dello stesso stile delle statuette in legno di Atreus raffiguranti i fratelli Huldra inclusi nella Collector’s Edition di God of War 2018. La Collector’s Edition di Ragnarök completa dunque il set con le statuette dei gemelli Vanir.

Set di dadi nanici on finitura effetto legno racchiusi in un sacchetto con il simbolo di Yggdrasil all’esterno.

Martello Mjölnir di 40 cm, riproduzione dettagliata dell’arma di Thor.

Tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition.

Jotnar Edition

Codice promozionale per il gioco completo God of War Ragnarok per PS4 e PS5

Vinile di 18 centimetri con due brani composti da Bear McCreary

Set di spillette Falco, Orso e Lupo, che simboleggia la famiglia di Kratos

Anello leggendario Draupnir , racchiuso in un sacchetto di tessuto rosso.

racchiuso in un sacchetto di tessuto rosso. Set di dadi di Brok, che presenta una finitura metallica di color argento con dettagli blu, racchiuso in un sacchetto con il simbolo dei fratelli Huldra.

Mappa in tessuto Yggdrasil, raffigurante i Nove Regni.

Custodia Steelbook senza disco.

Due statuette gemelli Vanir di 5 centimetri.

Martello Mjölnir di 40 centimetri.

Tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition.

Oltre a non perdervi l'unboxing delle edizioni speciali di God of War Ragnarok, ricordiamo che l'apertura dei preordini del gioco e delle varie edizioni partirà il 15 luglio 2022 alle ore 10:00.