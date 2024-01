God of War Ragnarok: un effetto sonoro fantastico viene da un bebè in grembo

Emerge una curiosità legata a God of War Ragnarok, portata alla luce da Kaptain Kuba, creator celebre nella community di GOW. Lo YouTuber ha condiviso una clip della Scintilla del Mondo, località del Ragnarok che vede incontrarsi i regni di Muspelheim e Niflheim, dichiarandosi stupito per la cura degli effetti sonori utilizzati in questa fase.

Nello specifico, Kuba ha definito "spaventosi e inquietanti" i suoni in questione, chiedendosi come sia stato possibile ottenerli. La risposta arriva direttamente dal Senior Sound Designer di Santa Monica Studio: Alex Previty ha svelato l'arcano rivelando di aver utilizzato come base il battito del cuore della figlia quando era ancora in grembo.

Previty ha registrato il battito attraverso un baby doppler, un dispositivo per il monitoraggio cardiaco dei bebè, dopo qualche ora di lavoro mixando toni bassi, alti e profondi, il risultato finale ha dato vita ad un suono spaventoso, talmente cupo e oscuro da convincere il Sound Designer ad utilizzarlo in God of War Ragnarok. Per arricchire il suono sono stati utilizzati cori di bambini registrati in una palestra per fare in modo che le voci avessero un eco molto forte, ottenendo così un effetto che potrebbe benissimo provenire da una zona misteriosa come La Scintilla del Mondo. E voi cosa ne pensate, il risultato finale vi è piaciuto?