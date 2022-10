God of War Ragnarok: lo scontro tra Kratos e Thor in un video leak, occhio agli spoiler

L'attesa è ormai quasi terminata, e il giorno del debutto di God of War Ragnarok su PS5 e PS4 si fa sempre più vicino. Nel frattempo, però, è già emerso in rete lo spettacolare scontro tra Kratos e Thor, uno dei principali eventi che i giocatori sono impazienti di vivere nel nuovo action-adventure di Sony Santa Monica.

Sappiamo bene, sia dal finale di God of War 2018 che dal trailer di God of War Ragnarok allo State of Play di settembre, come l'ascia di Kratos ed il martello di Thor si affronteranno ferocemente e senza colpi di scena nel corso dell'avventura. Si tratterà indubbiamente di un momento cruciale per i risvolti narrativi del titolo, ma lo scontro è già stato leakato sulle pagine di reddit, dove è stato postato un video con 50 secondi di gameplay. Inutile precisare che, se siete intenzionati ad arrivare al day one privi di spoiler e "scoprire" in prima persona la battaglia tra il Fantasma di Sparta e Thor, è altamente sconsigliabile prendere visione del filmato.

In attesa dell'uscita in programma per il 9 novembre in esclusiva su console PlayStation 5 e PlayStation 4, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di God of War Ragnarok per tutte le ultime novità sul gioco firmato Sony Santa Monica in attesa della recensione finale.