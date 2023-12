God of War Ragnarok, un epilogo 'profondamente personale e riflessivo': le ultime da Sony

Nella notte dell'8 novembre, durante l'importantissimo evento dei The Game Awards, Sony ha mostrato al proprio pubblico quali saranno i progetti PlayStation in uscita nel prossimo futuro: tra questi non possiamo non citare il prosieguo di God of War Ragnarok con God of war Ragnarok Valhalla, l'espansione gratis in arrivo prestissimo.

L'annuncio in questione, benché sia stato foriero di felicità per i giocatori intenti a riprendere il cammino di Kratos, è rimasto per certi aspetti avvolto nel mistero: ad esempio, il DLC gratis di God of War Ragnarok esce anche su PlayStation 4? In ogni caso, a rilasciare maggiori dettagli sul contenuto inedito in questione vi è stata la stessa Sony la quale, tramite il PS Blog, è tornata a parlare di God of War Ragnarok Valhalla. Dopo il grande successo del titolo, quindi, è il momento di riprendere il viaggio su console.

A distanza di pochi giorni dalla sua uscita, veniamo a sapere che "God of War Ragnarok: Valhalla sarà l’epilogo degli eventi di God of War Ragnarök e segue Kratos in un viaggio profondamente personale e riflessivo". Sappiamo che esso sarà ambientato dopo la battaglia contro Odino e sarà incentrato sull'esplorazione di sé, del suo presente e del suo passato. Però, le novità non sono soltanto narrative: infatti, "noi del team di Santa Monica Studio abbiamo sfidato noi stessi per riuscire a creare qualcosa di nuovo rispetto a tutto quello che abbiamo fatto finora in God of War".

Il Valhalla non è il momento in cui al termine la vita dello spirito di un guerriero, e proprio qui Kratos affronterà tanti nuovi nemici e le ombre del suo passato. Ciò, ludicamente parlando, avverrà con la selezione di cinque livelli di difficoltà realizzati e adattati all'azione di gioco originale del DLC.