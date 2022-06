God of War Ragnarok esce nel 2022, nessun annuncio previsto oggi: i Tweet di Cory Barlog

Cory Barlog continua a Twittare e dopo aver chiesto pazienza ai giocatori in attesa di God of War Ragnarok, Barlog ha risposto ad alcuni commenti mettendo in chiaro la situazione legata alle voci sul rinvio del gioco.

Cory ha specificato che lo studio non ha bisogno di annunciare il rinvio al 2023 e questo perché non ci sarà alcun rinvio al prossimo anno, il gioco uscirà nel 2022 anche se attualmente non c'è ancora una data di uscita. Jason Schreier ribadisce che God of War Ragnarok uscirà a novembre, ad oggi però Sony non ha comunicato alcuna data.

A tal proposito, l'annuncio della data di uscita di God of War Ragnarok non è previsto per oggi, con Cory Barlog che ha del tutto escluso reveal, annunci o informazioni ufficiali il 30 giugno, al contrario di quanto dichiarato inizialmente da insider come The Snitch, Jason Schreier e Tom Henderson, salvo poi cambiare idea e rivelare come l'annuncio sia stato posticipato a data da destinarsi.

E' davvero difficile capirne di più, a complicare il tutto ci si mette Tom Henderson che anticipa un leak per la giornata odierna, facendo capire che qualcuno già conosce la data e potrebbe svelarla in anticipo rispetto ai nuovi piani di Sony e PlayStation per il reveal ufficiale.