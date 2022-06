God of War Ragnarok esce nel 2022? Cory Barlog torna sui social e risponde a David Jaffe

A tre mesi esatti dal suo ultimo intervento sui social, Cory Barlog riguadagna le pagine del suo profilo Twitter per rispondere a uno sfogo di David Jaffe sui dubbi alimentati in queste settimane dai leak contraddittori sul rinvio di God of War Ragnarok al 2023.

Il Game Director del primo capitolo della saga norrena di Kratos e Atreus ha così deciso di tornare sui social e di riallacciare i suoi contatti con la community cominciando proprio dalla risposta da dare a David Jaffe, creatore delle iconiche serie di Twisted Metal e God of War.

Nel messaggio ripreso da Barlog, Jaffe manifesta tutta la sua frustrazione e confusione nel districarsi tra i leaker che, a giorni alterni, preannunciano e smentiscono il rinvio di GoW Ragnarok al 2023. Consapevole della necessità di chiarire al più presto questi dubbi, Barlog ha dapprima pubblicato una .gif che mostra Kratos riemergere dall'ombra, e successivamente mostrato un meme che sembra suggerire, appunto, l'imminente annuncio dell'uscita di God of War Ragnarok nel 2022.

In attesa di scoprire quali saranno le prossime mosse social di Cory Barlog, vi ricordiamo che di recente il noto leaker Tom Henderson ha discusso delle grandi manovre in atto presso Sony Santa Monica per quello che, a suo dire, sarà l'evento State of Play di fine giugno su GoW Ragnarok.